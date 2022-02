Pascal Goffaux nous offre ce texte puissant et délicat, La nostalgie de l’aile ( Esperluète). Il nous ouvre aussi ses archives et son cœur et nous conversons avec lui de ses vraies rencontres radiophoniques (Juliette Gréco, Thomas Fersen, Vianey, Aliocha mais aussi Norge), sur un chemin où des anges montent la garde avant de fondre sur nous.

Réalisation: Pascale Tison