L'Enregistreuse

Monique a le cafard. Un incendie a détruit son bureau, et avec lui ses archives, ses ouvrages, ses photos. Et les souvenirs, ça brûle ? Au fond d’un placard, Guillaume Loiret découvre des bandes magnétiques : les fragments sonores et intimes de la vie de Monique. Elle vient d’avoir cent ans. Il lui propose de les écouter ensemble.



Réalisation : Guillaume Loiret

Montage : Maya Boquet

Mixage : Pierre Devalet

Avec le soutien du Fonds Gulliver



Photo : Monique Brandily © Wafik Ghommidh