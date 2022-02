Sillon, un poème radiophonique de Jean-Guy Coulange, 2e partie

Le narrateur est dans son petit appartement, face à la mer à Saint-Malo. Sur Le Sillon. Il désirait cela depuis longtemps : être ici, face à la mer et se lever tôt. C’est ce qu’il va raconter. Il est six heures du matin. Il écoute. Il regarde. Est-il enfermé ? Confiné ? Derrière la grande fenêtre la lumière, les strates, le lointain. Et il y a les personnages-silhouettes. Le narrateur les observe. Peu à peu ils entrent dans la pièce, la pièce de l’appartement et la pièce radiophonique, comme les promeneurs, les joggers, les surfeurs, comme le sable et les rochers.

Ecriture, enregistrement, composition et réalisation Jean-Guy Coulange. Mixage Pierre Devalet.