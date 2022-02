Henri Vernes est-il Bob Morane ?

C’est la question que posaient à Henri Vernes Jacques Bourlez en 1980 et Luc Beyer en 1994. « On ne fait jamais penser un héros comme on ne penserait pas soi-même » répondait-il. Henri Vernes est décédé le 25 juillet 2021, à 102 ans. Cet amoureux des lettres avait été journaliste, reporter, romancier et scénariste de BD, aussi culte que son personnage Bob Morane, créé en 1953, devenu, depuis la chanson d’Indochine, l’archétype de l’aventurier baroudeur. Il est l’auteur de plus de 230 romans d’aventures, souvent mêlés de science-fiction, se déroulant dans le monde entier, voire dans des univers parallèles ou encore dans les arcanes de l’espace-temps (le Cycle du Temps).

