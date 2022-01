Sillon, un poème radiophonique de Jean-Guy Coulange

Le narrateur est dans son petit appartement, face à la mer à Saint-Malo. Sur Le Sillon.

Il désirait cela depuis longtemps : être ici, face à la mer et se lever tôt. C’est ce qu’il va raconter. Il est six heures du matin. Il écoute. Il regarde. Est-il enfermé ? Confiné ? Derrière la grande fenêtre la lumière, les strates, le lointain. Et il y a les personnages-silhouettes. Le narrateur les observe. Peu à peu ils entrent dans la pièce, la pièce de l’appartement et la pièce radiophonique, comme les promeneurs, les joggers, les surfeurs, comme le sable et les rochers.

Avec François Leport, Alain Coant, Anick Le Bévillon, Tanguy du Zéphir de Rochebonne, le rendez-vous des surfeurs et les personnages-silhouettes, Céline, Line et Joris, les pêcheurs à pied, Didier, Jacques et François.

Ecriture, enregistrement, composition et réalisation Jean-Guy Coulange. Mixage Pierre Devalet

La double pièce radiophonique Sillon est une partie du projet éponyme qui comporte aussi un livre et une exposition qui aura lieu du 12 juillet au 26 août 2022 au Sémaphore de la Pointe du Grouin en Bretagne.

www.jgcoulange.com