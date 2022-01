Feue la forêt, 6e épisode

La forêt, comme le reste du monde, est au coeur d’un tourbillon et son avenir est pour le moins incertain. En son nom, plusieurs personnages vont parler. Les tueurs et les sauveurs, les gestionnaires et les poètes, les scientifiques et les musiciens. Et aussi ceux qui en vivent, en profitent, la détruisent, la chérissent, en jouissent, s’en inspirent, ou s’y soignent.

Dans ce 6e épisode, il est question de reconnexion à la nature, d’écopsychologie, de la scala naturae qui hiérarchise les êtres vivants, d’écologie politique, mais aussi de thérapie par les bains de forêt.

Une série en 6 épisodes réalisée par Thierry Van Roy.