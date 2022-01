Madame André est une dame âgée qui vit seule chez elle. Elle attend Raoul, son fils, et bien sûr, il ne vient pas. Dans sa maison, la radio est une présence, comme l’est sa plante verte. Les balades dans la rue, les discussions avec la bouchère, le théâtre, la sortent de son quotidien.

Mais un microbe arrive et la voici recluse avec sa plante verte. La solitude s’aggrave, son monde se restreint jusqu’à la suffocation. Une tendre parodie de ce que nous vivons. Et derrière cette solitude, Mathilde Collard dit le besoin effréné de contacts et de partage.

Une fiction écrite et réalisée par Mathilde Collard.

http://mathildecollard.be/