Deux archives de Stéphane Dupont : Le Château de la Solitude et Les oiseaux en hiver

Nous découvrons deux archives du patrimoine sonore de Stéphane Dupont.

Le château de la Solitude est un château de style néo-classique édifié de 1910 à 1912 par l'architecte François Malfait, c’est en lisière de la forêt de Soignes à Auderghem. Après la mort de la princesse Marie Ludmille Rose de Croÿ, le domaine est acheté par l’État. Il devient une école pour enfants de forains. Ensuite, il est réquisitionné par les « Compagnons du partage », un groupe de sans abri, qui revendiquent le droit à un revenu minimum d’insertion auprès des CPAS. Stéphane Dupont et Pierre Degiovanni le visitent, nous sommes en 1996, au moment où les Compagnons du Partage doivent quitter les lieux. Le château sera vendu à une société qui y construira un complexe de bureaux. Il fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 20 janvier 2001.

Puis Stéphane Dupont et son équipe nous emmènent écouter les oiseaux avec le merveilleux Albert Demaret, psychiatre et fondateur de l’éthologie. Emile Clotuche les accompagne. Nous sommes dans la basse vallée mosane en aval de Liège.

Deux propositions de la Sonuma