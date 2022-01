Feue la forêt, 5e épisode La forêt, comme le reste du monde, est au coeur d’un tourbillon et son avenir est pour le moins incertain. Dans ce 5e épisode, il est question de la forêt comme émetteur de sons et comme résonateur, de Bernie Krause et la biophonie, de musiciens qui testent différentes acoustiques forestières, de cohabitation et de darwinisme mal compris. Une série en 6 épisodes réalisée par Thierry Van Roy.