Façons de Voir : Dans un pli du temps/Karbon

A Bruxelles, le Musée Art et Marges propose, jusqu’au 13 mars, l’exposition Dans un pli du temps, qui nous invite à la lenteur, à une expérience contemplative hors du temps.

Yves Robic rencontre Alix Hubermont, chargée de la pédagogie et des publics, pour une visite aux allures d’une plongée méditative dans des œuvres magnifiques de délicatesse qui bouleversent nos perceptions sensorielles et temporelles.



Le bureau d’architecture Karbon est une coopérative bruxelloise qui développe une recherche autour de l’impact environnemental de la construction et des bilans environnementaux des matériaux. Autour du projet Bric 2, on parle économie circulaire et obsolescence des techniques embarquées.