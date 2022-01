L'échelle de Narcisse, par David Christoffel

Et s'il n'avait jamais été aussi difficile qu'obligatoire d'être soi-même... Du minimum nécessaire d'amour propre jusqu'au sommet de la perversion narcissique : où finit l'épanouissement, où commence la traque ?

Allant et venant entre le narcissisme pathologique analysé par les psychologues et les figures de Narcisse exaltées par les artistes, ce documentaire part à la recherche d'une échelle de Narcisse pour trouver une sorte de pendule qui oscille entre l'énigme du miroir et la peur de n'être jamais que soi.

Un documentaire de David Christoffel, RTS Le Labo