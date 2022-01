Façons de Voir : Fabrice Samyn aux Musées royaux des Beaux-Arts – Square Molenwest

Fabrice Samyn présente plus de 70 œuvres au sein des collections permanentes du Musée Old Masters et du Musée Magritte. L’artiste belge propose un dialogue avec des chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art et nous invite à questionner notre rapport au temps, au sacré, au langage. L’exposition "To see with ellipse" est à voir jusqu’au 13.02.2022. Le bureau 1010 Architecture Urbanism a remporté le Brussels Architecture Prize dans la catégorie "Espace public" pour le square Molenwest situé à deux pas de la gare de l’Ouest à Molenbeek-Saint-Jean. Ce projet temporaire – conçu à partir de matériaux de récupération – abrite aujourd’hui plusieurs associations du quartier et propose un espace ludique dédié aux jeunes du quartier. Réalisation : Fabrice Kada