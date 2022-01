Le retour des corbeaux, de Léa Veinstein

C’est l’histoire d’une délation qui commence au mieux d’une forêt. Léa Veinstein, à qui cette histoire arrive, nous dit : « Mars 2020 en France : confinée, je suis prise à partie sur un chemin de campagne par une femme qui menace de me dénoncer aux gendarmes. Elle estime que je suis à plus d’un kilomètre de chez moi, c’est alors interdit. Je me mets à chercher des histoires de dénonciation. Le phénomène explose. Les lettres anonymes pleuvent. Quand je prends ma voiture le lendemain, un groupe de corbeaux noirs m’oblige à freiner devant eux. Ils ne se poussent plus pour laisser passer les voitures. J’ai l’intuition que l’on vit alors le retour des corbeaux – au sens propre et au sens figuré. Et que je peux essayer de l’enregistrer, de l’interroger. De l’oiseau aux légendes, de l’histoire à la poésie, de l’intime au politique, on s’approche du corbeau et de son cri. »

Un documentaire de Léa Veinstein, avec le soutien du Fonds Gulliver.

Avec : Arnaud, Alaine, Laetitia Chhiv, Agatha Liévin-Bazin (ornithologue), Laurent Joly (historien), Marielle Macé (écrivaine et chercheuse), et la voix d’Alain Veinstein.

Prises de son complémentaires : Pierre Devalet

Mixage et prise de voix : Vincent Venet