Rencontre avec Gilles Aufray

Gilles Aufray est dramaturge ; français , il vit à Londres et écrit dans les 2 langues. Alerté par le point de rencontre entre « 1984 » de Georges Orwell et « Le meilleur des mondes » d’Aldous Huxley, il chemine sur des voies nouvelles et libres et son théâtre se décline comme une fable de notre temps. Nous avions réalisé « Voir la neige la première fois » pour la radio. Nous avons en projet la réalisation de « Quand la nuit se lève ». Avec des extraits de 1984, Le meilleur des mondes et la pièce de Gilles Aufray en préparation « L’officier et le bibliothécaire ».