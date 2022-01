Façons de Voir : 2 expos au Trinkhall Museum/Anarchitecte

Christine Van Acker a visité deux expos au Trinkhall Museum de Liège.

'La Fabrique des Images' : Pierre De Peet a fréquenté les ateliers du Créahm-Bruxelles pendant près de trente ans, jusqu’à sa mort en août 2019. L'expressionnisme de son langage pictural, en ses dimensions parfois les plus tragiques, ne cesse de dialoguer avec une manière de douceur et de tendresse à nulle autre pareille.

'Emportés par la Foule' : Pascal Tassini a fréquenté les ateliers du Créahm pendant plus de vingt ans, jusqu'en 2018. Il y a développé une œuvre polymorphe d'une extraordinaire richesse – dessins, peintures, sculptures en terre cuite et assemblages de tissus noués qui font, aujourd'hui, sa notoriété, incessant bricolage des formes, des matières, des présences.