Façons de Voir : La Belgique par Bernard Plossu - Art Antwerp - Specimen

Le photographe Bernard Plossu s’intéresse depuis longtemps au plat pays. Ses images sont réunies dans le beau livre "La Belgique, l’air de rien" (éditions Yellow Now) et dans une exposition à voir au Musée de la Photographie de Charleroi jusqu’au 16 janvier 2022.



La première édition d’Art Antwerp – la foire d’art contemporain d’Anvers – s’est tenue du 16 au 19 décembre 2021. À côté d’une sélection de galeries belges et internationales, le stand de la Fédération Wallonie-Bruxelles propose "Holy ! Holy ! Holy !", un dialogue entre les peintres Bernard Gaube et Julien Saudubray initié par la curatrice Septembre Tiberghien.



Le bureau Specimen a remporté le Grand Prix d’Architecture de Wallonie dans la catégorie "Habitat groupé" pour un projet à Saint-Servais (Namur), réalisé en cocréation avec les habitants. Le bâtiment abrite des logements, des bureaux et une série d’espaces communautaires partagés. Rencontre avec l’architecte Perrine Ernest et plusieurs habitants.



