René. Chasseur de bonnes nouvelles

Il prend son micro comme on prendrait son pardessus, ou son parapluie. Il part à la chasse. La chasse des bonnes nouvelles. Ou pas. Mais qu’il espère bonnes. Les nouvelles. Il aime mettre un pied devant l’autre, surtout quand il emboîte celui d’un autre justement. Et tout ça armé d’un filet à curiosités. Ses pas, ou ses souliers, le mènent là où il ne s’y attend pas. Là où les gens n’ont jamais de micro. Là où bruissent les joies de leur cœur. Ou de leur bile. Une fois, ses orteils le mènent aux soins palliatifs, une autre fois ses godillots l’emportent dans une fête de Noël. René aime entendre les nouvelles de la bouche de ceux à qui on ne songe jamais leur demander.

Réalisation et concept : Jean-Luc Piraux

