Yannick Haenel, ‘Notre solitude’ – 2e partie

Yannick Haenel a assisté au procès - qui s’est tenu il y a un an - des accusés des massacres perpétrés à Charlie Hebdo et à l’Hyper Casher en janvier 2015. Il a tenu une chronique quotidienne pour le site de Charlie et là il publie un livre bouleversant, ‘Notre solitude’, sur son expérience intime. Une des questions qui le hante est d’interroger sa place de témoin des témoins. Il explore la question du sens de la littérature face au surgissement de paroles, à la barre dans un palais de justice, et il entrevoit une métamorphose des témoins, surtout des victimes survivantes, à travers leur parole qui prend ici une valeur initiatique.

‘Notre solitude’ est publié aux éditions Les échappés. Réalisation Pascale Tison