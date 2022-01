Francis Dannemark, portrait d’un écrivain attachant

Entre sourires tristes et mots doux, Francis Dannemark était écrivain et éditeur. Il nous a quittés le 30 septembre dernier, à l’âge de 66 ans. Il laisse une abondante œuvre romanesque et poétique, souvent mélancolique et décalée. Son dernier roman, La misère se porte bien, paru en décembre 2020, il fallait le commander chez lui… Francis Dannemark avait court-circuité un système qui le décevait. Il avait fondé les collections Escales des Lettres et L'Arcamonde, au sein des éditions Le Castor Astral. Il avait à coeur de faire traduire et connaître les auteurs flamands tels que Willem Elsschot, Jef Geeraerts, Stefan Hertmans, Geert Van Istendael... des écrivains qu’il sentait bien loin du modèle français qui l’horripilait. Plus récemment, il avait co-écrit plusieurs romans avec Véronique Biefnot. On le retrouve à travers les archives, en compagnie de Dolorès Oscari, Jean-Pol Hecq, Laurent Dehossay et Gérald Vinckenbosch.