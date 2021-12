Marlène Dietrich, La voix

Nous revenons à l’âge d’or du cinéma, ses grandes stars, ses studios célèbres, pour rendre hommage à un mythe du cinéma, l’actrice d’origine allemande, Marlène Dietrich. Marlène Dietrich et ses longues jambes, sa voix d’exception et ce léger accent allemand qui plane sur l’anglais. Le journaliste français Camille Larbey lui a consacré un portrait : ‘Marlène Dietrich, celle qui avait la voix’, aux éditions Capricci – collection stories. Pascale Vanlerberghe l’a rencontré pour retracer la carrière de l’actrice, en écoutant la bande originale de ses plus grands films.

Photo Getty Images