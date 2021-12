Ce qui reste, de Nicole Malinconi - 1e partie

Avec ‘Ce qui reste’, Nicole Malinconi a écrit l’histoire d’une génération, celle de l’après-guerre, emportée dans un ‘nous’ qui concerne aussi bien les filles que les garçons. Alors 2 voix, deux femmes, Valérie Marchant et Lucile Charnier, et deux hommes, Philippe Drecq et Samuel Padolus, s’emparent des fragments de ce magnifique récit qui convoque le réel dans ses moindres détails. Alors c’est tout naturellement que l’archive vient comme contrepoint à ce récit qui traverse la mémoire sans nostalgie. Une fiction en deux parties réalisée par Pascale Tison, Nina Alexandraki et Pierre Devalet ‘Ce qui reste’, de Nicole Malinconi, est publié aux Impressions Nouvelles.