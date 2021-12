L'espoir de sauver les vivants

Un texte de fiction écrit par Robin Van Dyck qui nous emmène dans la haute montagne et ses dangers, en plein mois de juillet, quand le risque d'avalanche est le plus élevé. Pietro Pizzuti joue le rôle d'un sauveteur, hanté par le souvenir d'un homme qu'il a sans doute laissé mourir au fond d'une crevasse. Mais était-ce bien cet homme qui avait battu et martyrisé un jeune homme qu'il avait ramassé dans la rue, recueilli puis aimé ? Le doute plane sur les consciences. Sa jeune femme (Stéphanie Van Vyve) chercheuse en laboratoire, est, elle, consciente d'un autre type de risque enfermé dans la glace : celui de libérer, si la glace fond dans un avenir proche, virus et bactéries qui pourraient balayer la surface de la terre.... Avec Pietro Pizzuti, Stéphanie Van Vyve et Fabrice Rodrigues Réalisation: Pierre Devalet et Pascale Tison