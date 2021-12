Façons de Voir : Les Voies de la Modernité/Lode Janssens

L'exposition Voies de la modernité, aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, a donné le coup d’envoi du festival EUROPALIA TRAINS et TRACKS. Jusqu’au 13 février 2022, ce sont plus de 120 œuvres qui composent un parcours artistique et historique autour du thème du train : Monet, Caillebotte, Spilliaert, Boccioni, Severini, Léger, De Chirico, Mondrian, Servranckx, Caviglioni, Delvaux ou Magritte. Dix thématiques abordent la peur et la fascination pour le ‘cheval de fer’ et explorent la façon dont le train a inspiré plusieurs générations d’artistes.

Le CIVA présente jusqu’au 27 mars le travail intrigant et exigeant de cet architecte trop méconnu Lode Janssens. L’exposition est centrée sur la ‘maison ballon’, qu’il a construite et expérimentée à Humbeek, entre 1973 et 1982 . Une tentative éphémère et sans concession d’harmonisation avec la nature. Peter Swinnen nous accueille alors qu’il est en plein montage de l’exposition... Et si l’architecture pouvait nous aider à répondre à la question : Qu’est ce que cela veut dire Vivre ? Beau programme.

Réalisation Yves Robic