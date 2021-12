Yves Montand en musique

Le 13 octobre dernier marquait le centenaire de la naissance d’Yves Montand. Le 9 novembre dernier, les trente ans de sa disparition. Pascale Vanlerberghe nous propose un tour d’horizon des bandes originales des films qu’a tournés l’acteur et chanteur français. Capable de passer avec aisance de Z ou L’Aveu à La Folie des Grandeurs, du Cercle rouge à César et Rosalie. Au faîte de sa gloire sur un grand écran, Montand n’abandonnera pas pour autant la chanson et restera l’un des rares interprètes à se produire dans des salles combles, que ce soit en France ou au Brésil, au Japon ou aux États-Unis.

Photo : AFP