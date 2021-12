Façons de Voir : Brognon-Rollin au BPS22 – Centre aquatique de Marcinelle avec Reservoir A

Le BPS22 de Charleroi propose une exposition monographique du duo d’artistes Brognon-Rollin, jusqu’au 9 janvier 2022. Particulièrement à l’écoute, Stéphanie Rollin et David Brognon s’intéressent aux "marges" de notre société : détenus, drogués, sans-abri, ouvriers licenciés, personnes en fin de vie… Avec les voix de Stéphanie Rollin et David Brognon, le commissaire Pierre-Olivier Rollin, le pilote Marcel De Petter et le line sitter Elvin Williams.

Nous visitons ensuite le centre aquatique de Marcinelle en compagnie de l’architecte Julien Dailly (Reservoir A). Le projet a remporté le Grand Prix d’Architecture de Wallonie dans la catégorie "Ouvrage d'art ou espace architecturé".

Réalisation : Fabrice Kada