Julos Beaucarne, 3ème partie

C’est la dernière partie d’une série en trois épisodes consacrée à Julos Beaucarne. Bernard Gillain a été son ami, son complice ; ils ont battu la campagne wallonne ensemble et Bernard évoque et convoque le chanteur disparu. Il partage avec nous ses souvenirs à l’écoute d’archives que nous lui proposons.

La sélection d’ archives et le montage sont signés Jean-Baptiste François. Un dialogue avec Bernard Gillain que je mène avec Fabienne Pasau. Les voix des amis deviennent parfois singulièrement mimétiques…