C'est le deuxième épisode de la série de Thierry van Roy, Feue la forêt : Autour des questions de la régulation de la forêt et des prédateurs, Thierry van Roy pose la question combien conflictuelle de la chasse ; pratique naturelle ou culturelle, elle met en tout cas en avant l'intelligence animale et ses ruses.

Un documentaire en 6 épisodes - Producteur et réalisateur : Thierry Van Roy