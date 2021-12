Parler pour un autre regard, 2e partie

En 2004, Paola Stévenne rencontre et filme un groupe d’adolescents. Parmi eux, Sean, quinze ans. Une dizaine d’années plus tard, elle apprend sa mort. Sean a fait partie de la première vague de djihadistes. Il est mort en Syrie au début de la guerre. Le jour où elle apprend sa mort, Paola Stévenne promet à son père de partager l’image qu’elle a conservée de son fils. Une promesse qui ouvre un espace pour le dialogue. C’était la première partie de ce documentaire intitulée, la promesse, disponible sur Auvio.

Dans cette deuxième partie, on entend un père nous parler du départ et de la mort de ce fils. Un récit sans complaisances qui nous permet d’élargir notre regard.

Ecriture, réalisation, montage: Paola Stévenne. Prise de son, mixage: Cyril Mossé