Feue la forêt, 1e partie

La forêt, comme le reste du monde, est au coeur d’un tourbillon et son avenir est pour le moins incertain. En son nom, plusieurs personnages vont parler. Les tueurs et les sauveurs, les gestionnaires et les poètes, les scientifiques et les musiciens. Et aussi ceux qui en vivent, en profitent, la détruisent, la chérissent, en jouissent, s’en inspirent, ou s’y soignent. « Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent » - Châteaubriand Un documentaire en 6 épisodes - Producteur & réalisateur : Thierry Van Roy