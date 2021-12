En secouant nos vies, parfois jusquʹau séisme, les ruptures en éprouvent la construction, en rebattent les cartes. Voyage en mots et en sons, Ruptures explore ces cassures qui nous poussent ailleurs. La rupture sʹincarne dans les corps et résonne dans lʹespace sonore. Les liens nous construisent, les ruptures plus encore. Peut-être.

Un documentaire de Raphaëlle Régnier

Avec Silvia Hodgers, Paul Sébastien, Pablo Servigne, Boris Razon

Une production du Labo RTS Culture