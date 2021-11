Parler pour un autre regard, 1e partie

En 2004, Paola Stévenne, cinéaste, rencontre des adolescents. Ils ont entre treize et dix-sept ans. Ils font de la musique. Elle filme leur processus de création. Bboys/Fly Girl, le film né de cette rencontre, nous donne à voir une génération. Mais, en 2015, elle apprend la mort d’un jeune, Sean. Elle rencontre son père qui lui demande de partager l’image qu’elle a conservée de son fils. Commence alors un échange entre la réalisatrice et ce père qui nous parle et nous livre un autre regard.

Réalisation, montage, écriture voix Paola Stévenne

Illustration : Marc Jacobs