Dans la valise de Tom, il y a de la peur de ne pas revoir sa maman, de la colère que sa maman ne lui ouvre pas, il y a de l’amour. Dans la valise de Tom, il y a des morceaux de son passé. Tom c’est le personnage d’une pièce de théâtre. Un être de fiction auquel Reda, Delphine, Matteo, Océane, Farah et les autres peuvent s’identifier, se comparer. Tom grandit dans une famille qui n’est pas la sienne, chez Catherine et Bertrand. Mais alors, c’est quoi, une famille ? Quel nom on donne quand il y a deux mamans ? Des paroles glanées par les comédiens du spectacle Tom, qui sont allés à la rencontre de familles d’accueil. On y parle de l’importance de dire la vérité, de loyauté, de fraternité, d’accompagnement et de valises. Un documentaire de Stéphanie Mangez et Roxane Brunet.

Illustration Fabienne Loodts