Façons de Voir : la Collection Architecture de novembre 2021

- Christine Van Acker a rencontré Jean-Pierre Denefve, fondateur de la galerie Koma à Mons. Il partage avec nous sa passion de l’art funéraire.

- La 6e édition de Cities Connection Project relie trois villes européennes – Bruxelles (et la Wallonie), Bâle et Barcelone – par le biais de leur architecture contemporaine. Fabrice Kada nous en fait l’écho.

-A Bruxelles un nouveau pont qui porte le nom de Suzan Daniel est en train de voir le jour entre la place Sainctelette et le pont des Armateurs. Au rythme des péniches, Yves Robic a visité le chantier.