La vie rêvée des embryons

C’est l’histoire d’un couple qui a décidé d’avoir un enfant. Mais la nature en a décidé autrement. La médecine vient alors à leur rescousse, leur ouvrant un monde scientifique nouveau, à la pointe du progrès et dans lequel il est possible de tout voir, ou presque. Mais comment remettre du mystère dans ces parcours ultramédicalisés? Comment se reconstruire un imaginaire à mi-chemin entre la science et ses rêves les plus intimes ?

Réalisation : Elodie Lélu