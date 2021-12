Façons de Voir : Christian Vancau /Chaos à La société libre d’émulation

Christian Vancau utilise des objets de rebuts qu’il manipule et surligne de peinture. Après une psychanalyse, et pendant 35 ans, la peinture permettra à cet homme qui se dit 'misanthrope', 'peau rouge qui refuse de suivre une file indienne', de survivre psychologiquement. La Fondation Vancau se donne pour mission de protéger des œuvres d'artistes menacées de disparition ou d'éparpillement et de constituer un centre de documentation sur l'art contemporain.

Le thème du chaos a réuni la pratique de la philosophe Vinciane Despret et du paysagiste Gilles Clément. Un joyeux chaos, car il s’agit d’un chaos créateur. En lien avec Gaïa, bien entendu, mais aussi avec ses habitants : insectes, animaux et humains. Une rencontre proposée par La Société libre d’émulation et sa section architecture.