Façons de Voir : La 'S' Grand Atelier/Le pont Suzan Daniel

A Vielsalm, La 'S' Grand atelier promeut l’Art Brut depuis bientôt 30 ans. Ici l’art n’est pas envisagé comme un moyen mais comme une fin en soi. Lieu unique en Belgique, et sans équivalent réel en Europe, La 'S' présente depuis le 5 novembre l’exposition : Viens ici on va par là. A Bruxelles, un nouveau pont qui porte le nom de Suzan Daniel est en train de voir le jour. Entre la place Sainctelette et le pont des Armateurs, il enjambe déjà le canal et relie l’avenue du Port au quaii de Willebroek. Au rythme des péniches, Yves Robic découvre technique, calcul de résistance, répartition de charges... mais aussi lignes, traits et élégance.