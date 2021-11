Histoires de trans : sur les chemins de l’identité

La transidentité est au cœur du débat public. Vinciane Moeschler nous raconte des histoires de reconversion épanouies, de vies aux cheminements des identités plurielles et de paroles audacieuses. Ella a voulu éviter les témoignages voyeuristes, demeurer à l‘écart des questions de sexualité (puisque que l’identité de genre n’a rien à voir avec les préférences sexuelles ou affectives) et donner la parole à ceux qui se battent dans une société en n’hésitant pas bousculer les repères identitaires.

Un documentaire qui s’articule autour de Bo Van Spilbeeck, journaliste vedette de la télévision flamande VTM. Assigné garçon à la naissance, Bo fait son coming out en direct, à 58 ans, et soutenue par sa rédaction.

Avec les témoignages de : Jacques Sojcher, Bo Van Spilbeeck, Max Nisol, Joëlle, Delphine et Diana.