Rencontre avec Carl Norac, poète national - 1e partie

Carl Norac est poète national pour deux mois encore… L’aventure aura duré deux ans et lui aura permis de créer un chemin entre poètes francophones et néerlandophones, ce que de nombreuses initiatives, comme un long périple en péniche, seront venues illustrer.

Carl Norac vit à Ostende, ville de ses rêves et de ses prédécesseurs, comme Hugo Claus sous l’auspice duquel il se place souvent. Collectionneur, Carl a des tableaux du poète flamand, dont une toile où la boxe et la beauté mènent un combat physique, danse de l’effort et de l’uppercut qui lui inspire un poème à son tour.

Il est conteur, aime la rencontre, la blague, la bière, Arno qu’il croise parfois au Café de la Paix, à côté de la chaise où allait s’asseoir Stefan Zweig…

Rencontre à Ostende, réalisation : Pascale Tison

Avec la voix d’Hugo Claus et des poèmes extraits du recueil 'Un verre d’eau glacée'.