Façons de Voir : Nuages à la Maison des Arts - Cities Connection Project

La Maison des Arts de Schaerbeek propose jusqu’au 21 novembre une exposition collective dédiée aux nuages. Une invitation au rêve, à l’évasion et à la légèreté. Visite en compagnie de Claire Leblanc, commissaire de l’exposition et passionnée de la thématique, ainsi que plusieurs artistes invités : Lucile Bertrand, Tatiana Wolska, Joke Hansen, Stefan Balleux, Stéphanie Rollin et David Brognon.



La 6e édition de Cities Connection Project relie trois villes européennes – Bruxelles (et la Wallonie), Bâle et Barcelone – au moyen de leur architecture contemporaine. Le projet propose une série de rencontres sur la thématique des espaces de vie partagés et une exposition à la Brasserie de la Senne jusqu’au 25 novembre. Conversation avec Nicola Regusci, initiateur du projet, Ivan Blasi de la Fundació Mies van der Rohe et les architectes Renaud Van Espen et Jaime Eizaguirre (Atelier 229).



Réalisation : Fabrice Kada