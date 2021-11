Carte blanche au Collectif Wow ! avec 3 fictions

C’est une carte blanche à Florent Barat et Sébastien Schmitz et leur Collectif Wow ! que l’on vous propose ce soir. Trois pièces sonores qui s'abreuvent à la fiction et à la musique, au récit et à l’effet choral du récit.

Le premier, "Dans la boue et l’acier, ou la colère du cerf", plante l’histoire d’un homme qui veut construire sa maison en même temps que sa vie. Mais la métaphore se fissure comme la maison...

Le texte est de Florent Barat et la réalisation se fait en binôme avec son comparse Sébastien Schmitz.

Les acteurs sont Emilie Praneuf, Baptiste Toulemonde, Arthur Oudar, Michele de Luca, Tom Barat, Sébastien Schmitz et Florent Barat.

"Everyone/everywhere" explore la musique intérieure de ce qui occupe la tête de chacun avec le désir d’aller imaginer ce qu’il y a dans celle de l’autre.

C’est un texte d’Emilie Praneuf et de Florent Barat, c’est Sébastien qui signe la création musicale.

Puis, "Dans la Tenaille' nous raconte l’histoire d'une fille qui court mais après quoi court-elle ? Là encore réalisation en binôme, Sébastien et Florent.

Wow ! c’est bien l’aventure d’un collectif !