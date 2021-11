Façons de Voir : Portrait de Jean-Pierre Denefve, animateur de la galerie KOMA

La galerie Koma est située au pied du Beffroi de Mons. Elle est le point de ralliement de tous les férus d’art contemporain et des arts plastiques de la région, sans oublier un intérêt particulier pour l’art funéraire et l’esthétique de la disparition. La Galerie Koma est également une maison d’édition avec des livres d’artistes, dont une collection « carré noir sur fond noir », consacrée à l’art funéraire. Jean-Pierre Denefve en est le fondateur et animateur depuis 44 ans. Jusqu’au 28 novembre, on peut voir, à la galerie Koma, ‘Une ville dans la ville’, les clichés que le photographe haïtien Georges Harry Rouzier a prises dans le cimetière de Port-au-Prince. Un cimetière-ville où les vivants sont venus se reloger là, aux côtés des morts… En deuxième partie, nous restons en compagnie de Jean-Pierre Denefve qui partage avec nous sa passion de l’art funéraire. Performances, expositions, commémorations, expositions d’artistes contemporains, concerts contribuent, entre autres, à mettre en valeur le patrimoine architectural funéraire de la ville de Mons. Réalisation Christine Van Acker