Façons de Voir : la Collection Architecture d'octobre 2021

Depuis janvier 2021, les citoyens de Neufchâteau, toutes générations confondues, s’investissent dans le projet de rénovation d’une chapelle à Semel, non loin de là. Christine van Acker est passée par là.

Yves Robic s’est intéressé à l’association Habitats et Humanisme. Elle développe des projets architecturaux qui favorisent l’accès au logement, l’insertion de familles fragilisées et la création de lien sociaux.

Au Musée Wittert à Liège, une exposition Archidoc rassemble le travail de l’architecte Georges-Eric Lantair. Fabrice Kada l’a visitée avec lui.