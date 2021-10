Maurice Genevoix, un regard à toute épreuve

Le 11 novembre 2020, avant de rejoindre le Panthéon, les cendres de Maurice Genevoix passaient par l'École Normale Supérieure où il avait étudié et où il s’était remis de la blessure qui le laissait pour mort sur le champ des Éparges. C'est aussi là qu'il composa son premier livre, "Sous Verdun", en 1916. Maurice Genevoix serait-il devenu écrivain s'il n'avait pas été grièvement blessé sur la butte des Éparges, dans la Meuse, un jour d'avril 1915 ? L'attention qu'il porte à l'ensemble de la chaîne du vivant va faire du "vieux" Genevoix le chantre de l'écologie dès le début des années 70. L'ancien combattant n'a pas changé. Un portrait sensible et complet réalisé par Stéphane Bonnefoi et Vincent Decque pour Toute une vie à France-Culture.