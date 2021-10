Francis Dannemark, un portrait en archives

Entre sourires tristes et mots doux, Francis Dannemark était écrivain et éditeur. Il nous a quittés à l’âge de 66 ans. Il laisse une abondante œuvre romanesque et poétique, souvent mélancolique et décalée. Il avait fondé les collections Escales des Lettres et L'Arcamonde, au sein des éditions Le Castor Astral. On le retrouve à travers les archives, en compagnie de Dolorès Oscari, Jean-Pol Hecq, Laurent Dehossay et Gérald Vinckenbosch.

Francis Dannemark y évoque entre autres ses romans La longue promenade avec un cheval mort, paru en 1993, Le grand jardin, paru en 2007, ainsi que la collection Escales des Lettres.

Réalisation Fabienne Pasau

Photo : Le Castor Astral