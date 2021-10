‘Comment regarder plus loin’ est un voyage sonore dans le monde des femmes, de la création et des sciences : quelle est la vie au quotidien des mathématiciennes? Comment entendre, ressentir, rêver le monde des mathématiques ? Son langage dit-il autre chose de notre monde ou en crée-t-il un autre ? Qui sont celles qui les pensent, les créent ou les révèlent?

Avec des témoignages de scientifiques contemporaines, Ingrid Debauchies, Claire Voisin, Lucie Domino, des textes de création écrits par les autrices belges Isabelle Dumont, Veronika Mabardi, Anne Penders et Christine Van Acker.

Une première mise en ondes d’un monde trop souvent considéré comme inaccessible dont les facettes constituent un cairn sur la route de la reconnaissance des femmes dans le monde de la création.

Réalisation Mélanie Godin et Renaud Lambiotte