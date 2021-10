Pass à l'acte/Interdit de stade/Jaco

Trois documentaires courts qui nous emmènent au coeur de la ville.

Pass à l’acte, c’est un parcours à la création mené dans des lycées de Bruxelles, notamment au lycée Emile Max à Schaerbeek, mais crise sanitaire oblige, les sorties n’ont pas eu lieu, la représentation publique non plus. Mais un chassé-croisé enregistré sur scène et dans Schaerbeek où les élèves se livrent avec beaucoup de douceurs et de sincérité. Réalisation Clément Braive

Interdit de stade : Cela fait plus de dix ans que Dylan est supporter de l’Union Saint Gilloise. Chaque dimanche, il retrouve son groupe de supporters, les Union Bhoys, dans les tribunes du stade Joseph Marien. En 2019, quand le tribunal le condamne à une année d’interdiction de stade, la vie de Dylan est bouleversée. Histoire d’une véritable atteinte à la passion. Réalisation Noé Béal

Jaco : Jaco est d'abord une rencontre fortuite. Celle d'un cri et d’une paire d'oreilles curieuses, disponibles. Ensuite, médiatisé par les microphones, la voix apparait dans une deuxième rencontre. Un portrait se dresse, par petites couches dévoilées.

Réalisation Virgile Loiseau