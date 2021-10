Façons de Voir : Triennale d’art contemporain d’Ottignies-LLN/ Archidoc Georges-Eric Lantair

MAGMA, la 10e Triennale d’art contemporain, se décline entre le Centre culturel d’Ottignies, le Musée L et le Parking des Sciences à Louvain-la-Neuve (jusqu’au 28 novembre). Chaque lieu présente un aspect de la fluidité, concept multiple et fertile qui fait écho à notre époque. L’événement se déploie aussi à Bruxelles au Botanique et au Centre culturel Wolubilis/La Médiatine.

Archidoc s’intéresse cette année à l’œuvre de l’architecte Georges-Eric Lantair, avec une exposition au Musée Wittert à Liège (jusqu’au 23 décembre), un catalogue et un film. Réalisation : Fabrice Kada