Par Ouï-dire : Un entretien avec Yasmina Hamlawi à propos de son documentaire "Perle" sur Auvio

Yasmina Hamlawi revient sur son documentaire de création ‘Perle’ diffusé ce lundi. Elle nous raconte sa rencontre avec Fos au GAMS (Groupe pour l’abolition des Mutilations Sexuelles), la nécessité pour elle de porter la parole de Fos. L’excision concerne 200 millions de femmes dans le monde, dans des pays comme l’Egypte, le Mali, l’Indonésie, la Somalie, mais aussi dans les pays occidentaux où, bien qu’interdites par la loi, elle est pratiquée dans d’importantes communautés ou lors d’un retour au pays. Elle est pratiquée par des femmes sur leurs fillettes. Fos raconte sa souffrance au quotidien et sa difficulté à devenir ‘une femme ouverte’. Car en plus de l’excision, Fos a été infibulée. Et son mariage fut un viol. Réalisation Pascale Tison