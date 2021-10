Hommage à Mikis Theodorakis

Mikis Theodorakis, image de la Grèce et de la rébellion, incarnation de la musique et du sirtaki, nous a quittés à l’âge de 96 ans, à Athènes, le 2 septembre. Pascale Vanlerberghe lui avait consacré en 2010 une émission, en compagnie du musicologue Gilles Remy et de l’écrivain Pierre Mertens. Devenu célèbre en composant la musique du film Zorba le Grec (1964), une rengaine reprise à travers le monde, Mikis Theodorakis était à coup sûr le plus connu des compositeurs grecs.

Photo : Belga/AFP