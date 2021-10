Façons de Voir : Prix du Hainaut des Arts plastiques/Habitat et Humanisme

Le Prix du Hainaut des Arts plastiques qui mettra en lumière, du 16 octobre au 14 novembre, le travail de 13 jeunes artistes en lien avec le territoire de la Province. Yves Robic les a rencontrés.

En deuxième partie : l'association Habitat et Humanisme développe des projets architecturaux qui favorisent l'accès au logement, l'insertion de familles fragilisées et la création de lien sociaux. Et c'est un projet de société plus solidaire qui se dessine ainsi...

Réalisation Yves Robic